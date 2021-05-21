Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде глава Кабмина рассказал, что вакцину против коронавируса готовы получить более 60% граждан. Премьер-министр считает, что это достижение.

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Денис Шмигаль “В начале года по различным социологическим опросам около 30, максимум 40% граждан Украины были готовы делать прививки. Апрельский опрос от ЮНИСЕФ показал, что уже 63% граждан Украины готовы вакцинироваться. Я считаю, это достижение для нас”.

Темпы вакцинации в Украине: что известно

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 20 мая, в Украине против коронавируса вакцинировали 18 913 людей. 6 287 из них получили первую дозу вакцины, а 12 626 получили вторую дозу.

Прививка выполнялась 289 мобильными бригадами и в 382 пунктах прививки.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 971 034 жителей страны. Из них первую дозу получили 971 032 человека.

При этом закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины, 60 696 людей.

Всего в стране использовали 1 031 728 доз COVID-вакцин.

По состоянию на 20 мая 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 577 799 человек.