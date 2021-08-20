Как вакцинироваться украинцам с оккупированных территорий: алгоритм действий
Источник:Минздрав Украины
Украинцы, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, могут вакцинироваться против коронавируса в любом из пунктов прививки и центров массовой вакцинации на подконтрольной правительству территории Украины.
Речь идет о жителях Донецкой, Луганской областей и Крыма. Для этого нужно получить специальное приглашение. Это сделать очень легко.
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Как записать на вакцинацию
Прежде всего, чтобы пересечь линию разграничения со временно оккупированными территориями и получить прививку от COVID-19, не нужно проходить самоизоляцию. Для этого надо получить приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором.
Чтобы получить приглашение, запишитесь на прививку в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной правительству территории,
– объяснили в Минздраве.
Перечень всех пунктов и центров – по ссылке – https://bit.ly/3iwT5Or.
Алгоритм действий:
- Сначала вам необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта, и уточнить, что сейчас он является временно оккупированным.
- Укажите ваши данные и выберите удобный для вас пункт прививки или центр вакцинации.
- Оператор запишет на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона. В противном случае – придет письмо на электронную почту.
- Этот идентификатор необходимо будет предоставить во время пересечения КПВВ.
Для записи на вторую дозу необходимо будет повторить все предыдущие действия.