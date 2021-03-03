Вакцинируйтесь, или готовьте 10 тысяч на лечение, – мэр Николаева
Люди, которые откажутся от прививки против коронавируса, в конце концов будут вынуждены лечиться за свой счет. Такое мнение высказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
Источник:фейсбук Александра Сенкевича
Александр Сенкевич записал видеообращение к горожанам 2 марта. Помимо прочего мэр Николаева там заявил о намерении сделать прививки вакциной CoviShield – как только позволит ситуация.
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"Эта вакцина безопасна и эффективна", – не сомневается городской голова.
Сенкевич: Без прививки придется лечиться за свои деньги
Мэр Николаева убежден, что только вакцинация позволит убрать все коронавирусные ограничения, которые уже длительное время осложняют жизнь украинцам.
Он отметил, что сейчас больных COVID-19 в больницах лечат за бюджетные средства, но эта ситуация может измениться.
Мне кажется, что те, кто откажется от прививки, будут лечиться за свои деньги. А это 5 – 10 тысяч гривен в день. Так что или вакцинируйтесь, или готовьте деньги на лечение,
– заявил Сенкевич.
Поэтому мэр советует прямо сейчас записаться в электронную очередь. И когда очередь дойдет – получить прививку.
Коротко о прививках в Украине в целом и Николаевской области в частности
- Всего в Украине с 24 по 28 февраля против COVID-19 привито более 3 тысяч человек. В Министерстве здравоохранения говорят, что темпы вакцинации каскадно возрастут.
- В Николаевской области вакцинацию начали делать 25 февраля. Регион получил 12 000 доз CoviShield, которую привез из Индии министр Максим Степанов. Прививки сейчас проводят только медицинским работникам – из "ковидных" медучреждений, мобильных бригад по иммунизации, а также врачам с первички (первичной и экстренной медицинской помощи).
- Управление здравоохранения Николаевской областной государственной администрации, как пишут "Николаевские новости", сообщило, что уже вакцинированы первой дозой 320 человек (включая 80 в первый день марта). Осложнений после вакцинации не фиксировали.
- Тем не менее препарату CoviShield не слишком доверяют: вакцину от AstraZeneca, которую производит индийская компания Serum Institute, в Николаевской области согласились принять 38% людей из первой очереди вакцинации. Хотя и министр здравоохранения Степанов, и главный санврач Ляшко, и президент Зеленский сделали прививки именно ею.
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