Люди, которые откажутся от прививки против коронавируса, в конце концов будут вынуждены лечиться за свой счет. Такое мнение высказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич записал видеообращение к горожанам 2 марта. Помимо прочего мэр Николаева там заявил о намерении сделать прививки вакциной CoviShield – как только позволит ситуация.

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"Эта вакцина безопасна и эффективна", – не сомневается городской голова.

Сенкевич: Без прививки придется лечиться за свои деньги

Мэр Николаева убежден, что только вакцинация позволит убрать все коронавирусные ограничения, которые уже длительное время осложняют жизнь украинцам.

Он отметил, что сейчас больных COVID-19 в больницах лечат за бюджетные средства, но эта ситуация может измениться.

Мне кажется, что те, кто откажется от прививки, будут лечиться за свои деньги. А это 5 – 10 тысяч гривен в день. Так что или вакцинируйтесь, или готовьте деньги на лечение,

– заявил Сенкевич.

Поэтому мэр советует прямо сейчас записаться в электронную очередь. И когда очередь дойдет – получить прививку.

Коротко о прививках в Украине в целом и Николаевской области в частности