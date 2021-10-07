Катастрофическая ситуация с COVID-19 в России
В России сейчас разработали и применяют 5 препаратов для вакцинации против коронавируса. Несмотря на катастрофическую эпидситуацию и внедрение принудительной вакцинации для отдельных групп населения, в России, по состоянию на 6 октября, двумя дозами вакцинировались 29% населения.
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Россияне не доверяют отечественным вакцинам
Однако, очевидно причиной низких показателей вакцинации являются не антивакцинаторские убеждения, а недоверие к вакцинам российского производства.
Доказательством этого являются так называемые "вакцинные туры" за границу, которые сейчас очень популярны среди россиян. Во время путешествия людям предлагают вакцинироваться западными препаратами.
Следовательно, пакетные туры "за прививкой против COVID-19" предлагают по меньшей мере три российские туроператоры.
По мнению политолога Тараса Березовца, россияне понимают, что вакцинироваться нужно западными вакцинами, которые сертифицированы, клиническая эффективность которых доказана и делают это не публично.
Что известно о вакцинах, которые используют в России?Кроме "Спутник-V", Россия проводит прививки другими своими препаратами – "ЕпиВакКорона" и "КовиВак". Они были зарегистрированы еще до окончания III фазы исследований. Как свидетельствуют документы ВОЗ, разработчики " ЕпиВакКороны" так и не подали к ним заявление на проведение оценки качества вакцины (Expression of Interest, EOI). В отношении вакцины "КовиВак", международных данных, подтверждающих ее качество вообще нет.
Актуальная статистика коронавируса в России
Источник: Meduza
- По данным федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за прошедшие сутки зафиксировано 27 550 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель суточной заболеваемости с начала 2021 года.
- В общем, с начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали 7 690 110 случаев заболевания.
- Жертвами COVID-19 в России стали 213 549 человек. В частности, за минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли более 900 человек. Поэтому, РФ – вторая по суточному количеству смертей в мире и первая в Европе.