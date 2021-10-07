Вакцинные туры: как россияне пытаются сделать прививку западными вакцинами, запрещенными в РФ

В России стремительно растет заболеваемость коронавирусом, несколько недель подряд суточные показатели обновляют максимум. Высокие также показатели смертности вследствие тяжелого течения коронавирусной болезни. В то же время делать прививки отечественными вакцинами желающих мало, а других вакцин в РФ нет.

Катастрофическая ситуация с COVID-19 в России

В России сейчас разработали и применяют 5 препаратов для вакцинации против коронавируса. Несмотря на катастрофическую эпидситуацию и внедрение принудительной вакцинации для отдельных групп населения, в России, по состоянию на 6 октября, двумя дозами вакцинировались 29% населения.

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Россияне не доверяют отечественным вакцинам

Однако, очевидно причиной низких показателей вакцинации являются не антивакцинаторские убеждения, а недоверие к вакцинам российского производства.

Доказательством этого являются так называемые "вакцинные туры" за границу, которые сейчас очень популярны среди россиян. Во время путешествия людям предлагают вакцинироваться западными препаратами.

В России запрещены все вакцины против коронавируса, кроме собственных.

Следовательно, пакетные туры "за прививкой против COVID-19" предлагают по меньшей мере три российские туроператоры.

По мнению политолога Тараса Березовца, россияне понимают, что вакцинироваться нужно западными вакцинами, которые сертифицированы, клиническая эффективность которых доказана и делают это не публично.

Что известно о вакцинах, которые используют в России? Кроме "Спутник-V", Россия проводит прививки другими своими препаратами – "ЕпиВакКорона" и "КовиВак". Они были зарегистрированы еще до окончания III фазы исследований. Как свидетельствуют документы ВОЗ, разработчики " ЕпиВакКороны " так и не подали к ним заявление на проведение оценки качества вакцины (Expression of Interest, EOI). В отношении вакцины "КовиВак", международных данных, подтверждающих ее качество вообще нет.

Актуальная статистика коронавируса в России

Источник: Meduza