Вакцинные туры: как россияне пытаются сделать прививку западными вакцинами, запрещенными в РФ
Источник:ICTV
В России стремительно растет заболеваемость коронавирусом, несколько недель подряд суточные показатели обновляют максимум. Высокие также показатели смертности вследствие тяжелого течения коронавирусной болезни. В то же время делать прививки отечественными вакцинами желающих мало, а других вакцин в РФ нет.
Катастрофическая ситуация с COVID-19 в России
В России сейчас разработали и применяют 5 препаратов для вакцинации против коронавируса. Несмотря на катастрофическую эпидситуацию и внедрение принудительной вакцинации для отдельных групп населения, в России, по состоянию на 6 октября, двумя дозами вакцинировались 29% населения.
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Россияне не доверяют отечественным вакцинам
Однако, очевидно причиной низких показателей вакцинации являются не антивакцинаторские убеждения, а недоверие к вакцинам российского производства.
Доказательством этого являются так называемые "вакцинные туры" за границу, которые сейчас очень популярны среди россиян. Во время путешествия людям предлагают вакцинироваться западными препаратами.Внимание! В России запрещены все вакцины против коронавируса, кроме собственных.
Следовательно, пакетные туры "за прививкой против COVID-19" предлагают по меньшей мере три российские туроператоры.
По мнению политолога Тараса Березовца, россияне понимают, что вакцинироваться нужно западными вакцинами, которые сертифицированы, клиническая эффективность которых доказана и делают это не публично.
Что известно о вакцинах, которые используют в России?Кроме "Спутник-V", Россия проводит прививки другими своими препаратами – "ЕпиВакКорона" и "КовиВак". Они были зарегистрированы еще до окончания III фазы исследований. Как свидетельствуют документы ВОЗ, разработчики " ЕпиВакКороны" так и не подали к ним заявление на проведение оценки качества вакцины (Expression of Interest, EOI). В отношении вакцины "КовиВак", международных данных, подтверждающих ее качество вообще нет.
Актуальная статистика коронавируса в России
Источник: Meduza
- По данным федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за прошедшие сутки зафиксировано 27 550 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель суточной заболеваемости с начала 2021 года.
- В общем, с начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали 7 690 110 случаев заболевания.
- Жертвами COVID-19 в России стали 213 549 человек. В частности, за минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли более 900 человек. Поэтому, РФ – вторая по суточному количеству смертей в мире и первая в Европе.