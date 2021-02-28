Популярную ныне COVID-вакцину под названием Comirnaty разработали две компании Pfizer и BioNTech. В последней считают, что чтобы не допустить повторного распространения коронавируса, прививки придется делать регулярно.

Директор компании BioNTech Угур Шахин заявил, что прививки против коронавируса вакциной их производства, вероятно, придется делать раз в год или раз в полтора года.

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Он также добавил, что самый простой способ для защиты от новых штаммов коронавируса – введение в организм третьей дозы вакцины.

Такой вариант может спровоцировать сильную иммунную реакцию, что даже самый здоровый штамм не сможет ее преодолеть,

– заявил он.

Шахин напомнил, что согласно данным израильского исследования, после вакцинации количество заболевших коронавирусом уменьшается на 92%. Эти данные собраны на основе 560 тысяч жителей страны.

Вакцина Pfizer в Украине: что известно

В марте в Украину поступит 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках инициативы COVAX. Также депутат "Слуги народа" сообщила, что мы получим 10 миллионов доз этой вакцины из США.

Вакцина против коронавируса от Pfizer-BioNTech будет поставляться в Украину в специальных боксах, которые поддерживают нужную температуру, а именно -70°C и ниже.

Препарат сразу распределят для вакцинации приоритетных групп риска.

Вакцинация в стране, скорее всего, стартует 15 февраля.

Информация взята с: 24 канал, European Business Association Ukraine, "Прямой", а также фейсбука Виктора Ляшко и телеграмма Ольги Василевской.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала