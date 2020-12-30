Министр здравоохранения Максим Степанов обсудил с представителями британской компании AstraZeneca вопросы логистики, хранения вакцин против COVID-19. Ведь от этих условий зависит, получит ли Украина именно эту вакцину.

Сейчас Министерство здравоохранения и соответствующие рабочие группы решают "сроки и логистику" поставки вакцины против коронавируса в Украину. Об этом говорится в пресс-службе Минздрава.

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Украинский министр обсудил этот вопрос с исполнительным директором по международным и правительственным вопросам AstraZeneca Алеком ван Гелдером. Говорится о том, что стороны договаривались о предконтрактных условиях.

Что говорит AstraZeneca

Сам Алек ван Гелдер, как говорят в Минздраве, заявил о готовности "к активному сотрудничеству с Украиной". Впрочем, конкретных дат или количества доз вакцины, которые может получить Украина, нет.

Сейчас мы будем обрабатывать варианты поставки вакцин в Украину в ближайшие сроки,

– сказал он.

Внимание. Вместе с тем 30 декабря Минздрав Украины подписал контракт о поставках вакцин от китайской фармкомпании Sinovac. Так мы получим еще 1,8 миллиона доз. Интересно, что китайская вакцина еще не завершила последний этап клинических исследований, тогда как AstraZeneca – завершила.

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