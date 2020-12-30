"Оксфордскую" вакцину AstraZeneca могут вскоре доставить в Украину: в Минздраве обсудили детали
Министр здравоохранения Максим Степанов обсудил с представителями британской компании AstraZeneca вопросы логистики, хранения вакцин против COVID-19. Ведь от этих условий зависит, получит ли Украина именно эту вакцину.
Сейчас Министерство здравоохранения и соответствующие рабочие группы решают "сроки и логистику" поставки вакцины против коронавируса в Украину. Об этом говорится в пресс-службе Минздрава.
Важно Какую вакцину может получить Украина в рамках COVAX: ответ Минздрава
Украинский министр обсудил этот вопрос с исполнительным директором по международным и правительственным вопросам AstraZeneca Алеком ван Гелдером. Говорится о том, что стороны договаривались о предконтрактных условиях.
Что говорит AstraZeneca
Сам Алек ван Гелдер, как говорят в Минздраве, заявил о готовности "к активному сотрудничеству с Украиной". Впрочем, конкретных дат или количества доз вакцины, которые может получить Украина, нет.
Сейчас мы будем обрабатывать варианты поставки вакцин в Украину в ближайшие сроки,
– сказал он.
Что известно об "оксфордской" вакцине: главное
- Британскую вакцину от AstraZeneca начали испытывать на людях еще в конце апреля.
- Разработчики уже завершили третий, заключительный этап клинических исследований. Впрочем, они вынуждены проводить дополнительные исследования из-за определенных разногласий.
- В Великобритании она уже получила разрешение на использование.
- Интересно, что этот препарат можно хранить в обычном холодильнике и он не будет портиться.
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