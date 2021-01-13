Вакцину для защиты животных от COVID-19 разрабатывают в Финляндии
Ученые из Финляндии создают вакцину против коронавируса для животных. Будущая вакцина должна предоставить иммунную защиту от болезни прежде всего норкам и енотовидной собаке.
Вакцину против коронавируса разрабатывают специалисты из университета Хельсинки. С ними сотрудничает Объединение пушного звероводства Финляндии Fifur, сообщает Deutsche Welle.
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Руководитель исследовательской группы Тарья Сирон заметила, что COVID-19 угрожает не только людям. Важно предотвратить его распространение среди животных в сельском хозяйстве, меховом звероводстве, а также в животном мире Финляндии.
Тестирование вакцины для животных может длиться несколько месяцев.
Распространение коронавируса среди животных: что известно
- Из-за распространения коронавируса среди животных на норковых фермах Дании, власти страны пошли на радикальные меры и уничтожили 15 миллионов норок. К концу 2021 года в стране запретили разведение пушных зверей.
- После этого распространение коронавируса среди норок зафиксировали в ряде других стран.
- В сафари-парке Сан-Диего, штат Калифорния, коронавирусом заболели гориллы.
- В зоопарке Нью-Йорка коронавирус обнаружили у тигров и львов.
- Неоднократно из разных стран мира сообщалось о заражении коронавирусом кошек и собак.
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