Ученые из Финляндии создают вакцину против коронавируса для животных. Будущая вакцина должна предоставить иммунную защиту от болезни прежде всего норкам и енотовидной собаке.

Вакцину против коронавируса разрабатывают специалисты из университета Хельсинки. С ними сотрудничает Объединение пушного звероводства Финляндии Fifur, сообщает Deutsche Welle.

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Руководитель исследовательской группы Тарья Сирон заметила, что COVID-19 угрожает не только людям. Важно предотвратить его распространение среди животных в сельском хозяйстве, меховом звероводстве, а также в животном мире Финляндии.

Тестирование вакцины для животных может длиться несколько месяцев.

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