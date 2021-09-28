Вакцину Novavax будут испытывать на детях 7 – 11 лет в Индии

Индийский регулятор лекарственных средств позволил испытать вакцину от коронавируса на детях в возрасте 7 – 11 лет. Использовать будут американский препарат Novavax.

Указано, что Іndia Serum Institute провел испытания своей вакцины против коронавируса в возрастной группе 12 – 17 лет. Уже есть данные о 100 протестированных участниках.

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Говорят, что испытания начнут, поскольку страна зафиксировала самый низкий ежедневный прирост случаев за последние пол года.

После детального обсуждения, комитет рекомендовал разрешить зачисление субъектов возрастной группы от 7 до 11 лет к испытаниям согласно протоколу,

– сообщила экспертная группа Центральной организации по контролю за лекарствами.

Хоть Novavax еще не одобрили индийские органы здравоохранения, однако тамошний регулятор ожидает, что вакцина будет рекомендована для лиц в возрасте до 18 лет уже в январе или феврале 2022 года.

Сейчас же Индия уже успела сделать более 870 миллионов прививок от COVID-19. В целом удалось вакцинировать 16% населения одной дозой и 46% – двумя.

Добавим, что Іndia Serum Institute считается одним из крупнейших в мире производителем вакцин, он производит препарат Covishield для Индии. Версия Novavax компании отечественного производства получит маркировку Covovax.