Ученые вакцинировали людей с их согласия

Всего медики анализировали 8 102 заявок на вакцинацию: из них 429 пациентов входили в группу высокого риска, поскольку ранее у них отмечались аллергические реакции. Для них вакцинация и некоторое время после нее проходили под пристальным наблюдением медиков.

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Какой была реакция на вакцину

После вакцинации аллергия проявилась у 9 человек из этой группы. Врачи отметили, что все они – женщины.

У 3 из них были зафиксированы анафилактические реакции, поэтому им пришлось пройти курс лечения адреналином и антигистаминными лекарствами.

В 6 случаях были зарегистрированы легкие формы аллергии.

Вакцинация в стране набирает обороты

Источник: Минфин

В Израиле расширили кампанию вакцинации, в частности разрешили вводить третью дозу вакцины против коронавируса всем желающим.

По состоянию на 30 августа в стране 13 614 101 привиты против коронавируса. В частности, полностью иммунизировали двумя дозами препарата уже 5 482 061 человека.

В стране используют только 2 вакцины против коронавируса. Это мРНК-препараты от компаний Moderna и Pfizer-BioNTech.

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