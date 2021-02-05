Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что вскоре в Украине зарегистрируют вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech.

Источник: фейсбук Минздрава

Во время брифинга Минздрава 5 февраля главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время Pfizer подадут необходимые документы для регистрации в Украине.

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Он также отметил, что "вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом".

Виктор Ляшко “Вчера у нас состоялся телефонный звонок со штаб-квартирой Pfizer и мы получили заверения, что в ближайшее время будут поданы все документы на регистрацию вакцины Pfizer в Украине”.

Ляшко напомнил, что недавно президент Украины подписал законопроект, который позволяет проводить регистрацию COVID-вакцин по упрощенной процедуре.

Вакцинация в Украине: что известно

В феврале Украина получит первые дозы вакцин против коронавируса в рамках инициативы COVAX.

В первую очередь в страну доставят 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech.

Препарат сразу распределят для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Вакцинация этой группы, скорее всего, стартует 15 февраля.

В Украине составили "дорожную карту" вакцинации, которая состоит из 5 этапов. В частности, этот план вакцинации предусматривает постепенный бесплатный доступ к вакцине для каждого жителя страны.

А приобрести вакцину в аптеках или иммунизироваться в частных клиниках можно будет не раньше второго полугодия 2021 года.

Но пока непонятно, не отойдет ли Украина от плана. Ведь по состоянию на 5 февраля 2021 года Минздрав подписал соглашение лишь с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac. Государство заказало 5 миллионов доз препарата. Но и это соглашение может оборваться, если эффективность вакцины составит менее 70%.​

Информация взята из: 24 канал, "Лекхим" и фейсбука Виктора Ляшко.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала