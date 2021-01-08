Медики пока не знают, на сколько хватит эффекта вакцины против коронавируса. По их предположениям, прививки нужно будет делать повторно раз в полгода или год.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок на выступлении перед Палатой общин британского парламента, пишет Wales.

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Я думаю, что нам, вероятно, придется еще раз вакцинировать людей, поскольку мы не знаем, насколько длительный защитный эффект от этих вакцин. Мы не знаем, как часто нам придется заново прививать людей вакциной,

– сказал он.

В то же время Хэнкок выразил надежду, что по окончанию нынешнего карантина в Англии, который действует с 5 января и стал уже третьим с начала пандемии, власть не будет прибегать к столь жестким ограничениям.

Что известно о вакцинации против коронавируса в Великобритании