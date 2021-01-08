Вакцину против COVID-19 возможно придется делать 2 раза в год
Медики пока не знают, на сколько хватит эффекта вакцины против коронавируса. По их предположениям, прививки нужно будет делать повторно раз в полгода или год.
Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок на выступлении перед Палатой общин британского парламента, пишет Wales.
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Я думаю, что нам, вероятно, придется еще раз вакцинировать людей, поскольку мы не знаем, насколько длительный защитный эффект от этих вакцин. Мы не знаем, как часто нам придется заново прививать людей вакциной,
– сказал он.
В то же время Хэнкок выразил надежду, что по окончанию нынешнего карантина в Англии, который действует с 5 января и стал уже третьим с начала пандемии, власть не будет прибегать к столь жестким ограничениям.
Что известно о вакцинации против коронавируса в Великобритании
- Вакцинация населения препаратом американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стартовала в королевстве 8 декабря.
- С 4 января в Великобритании также начали применять вакцину британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
- Первыми вакцинируют медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых и людей старше 80 лет.
- По словам премьер-министра Бориса Джонсона, на данный момент первую из двух доз препарата получили более 1,3 миллиона человек.
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