Вакцину против гриппа и COVID-19 можно делать в один день, – Лапий

Не стоит отказываться от прививки против гриппа, если вы планируете вакцинироваться от COVID-19. Более того, это можно сделать одновременно.

Так считает национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации. Об этом рассказал глава экспертов по вопросам иммунизации Федор Лапий.

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Федор Лапий "Вчера (27 сентября – 24 канал) мы проголосовали прививки против гриппа проводить в один день с любым интервалом с вакцинами против COVID-19. Это не означает, что завтра это решение будет легитимным. Это наша рекомендация для Минздрава".

По его словам, если одновременно заболеть гриппом и коронавирусом – риск смерти гораздо выше.

Другие прививки

Впрочем, при вакцинации против других инфекционных болезней решили сохранить 14-дневный интервал между введением двух разных вакцин.

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Что ранее говорили в Минздраве

Игорь Кузин, главный санитарный врач ранее отмечал, что прививки против гриппа стоит сделать, даже если вы планируете вакцинироваться от COVID-19 или если вы уже получили первую дозу и ждете вторую.

По словам Кузина, сочетать вакцины от коронавируса и сезонных болезней в период эпидемвсплеска острых респираторных инфекций можно. Однако надо соблюдать интервал в 14 дней.