Вакцину против гриппа и коронавируса объединят

В будущем вакцины от гриппа и COVID-19 неизбежно будут объединены в один укол. Это позволит защитить значительную часть населения от различных угроз.

Объединение вакцин против коронавируса и гриппа

С таким предложением выступил главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) Мэтью Дюшарс. Именно на этом предприятии сейчас работают над созданием объединенного укола.

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Это сэкономит много времени, и будет гораздо удобнее сделать всего один укол,

– подчеркнул Дюшарс.

Он также отметил, что если людям придется делать две инъекции сезонных вакцин за раз, то объединить их в один укол будет лучше.

Ревакцинация в Великобритании

В правительстве не подтвердили, что подобного рода инъекции появятся в свободном доступе уже этой осенью, тем более, что власть Великобритании ожидает рекомендаций от экспертов по поводу запуска программы ревакцинации.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Давид на прошлой неделе заявил, что уже со следующего месяца бустерные инъекции могут начать проводить населению, если правительство даст зеленый свет. А это значит, что примерно 32 миллиона британцев старше 50 лет снова будут приглашены в центры вакцинации, и прививка будет проходить в то самое время, когда в стране обычно делают прививку от гриппа.

При этом источники подчеркивают, что вполне возможно, власти попытаются проводить прививки от гриппа и коронавируса одновременно в этом году.