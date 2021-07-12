Более того, они будут съедобными. По замыслу создателей, вакцина-полоска должна будет растворяться во рту человека за 11 секунд.

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Особенности такой вакцины

Такие полоски будут стоить недорого. И вместе с тем, они не будут нуждаться в охлаждении или особых методах хранения. Тогда как флаконы с традиционной вакциной нужно хранить при низких температурах.

Вакцина в съедобных полосках избавит людей от необходимости делать уколы. Также исследователи утверждают, что она позволит снизить затраты на логистику.

Если все получится, то в таком виде можно будет сделать вакцины и от других заболеваний.



Как будут выглядеть полоски вакцны / Фото Futurity.org

Когда мир сможет увидеть съедобную вакцину

Сейчас исследования находятся на раннем этапе. Впрочем команда ученых уже смогла стабилизировать протеин вакцины даже при 40 °C.

Народный депутат Эффи Триантафилопулос в своем твиттере написала, что уже анонсировали новую стадию исследования. Она считает, что это "изменит все правила игры в мире относительно поставок вакцин".

Интересно! Весной 2021 года на Филиппинах начали разрабатывать вакцину от коронавируса, которую можно растворить в пиве. Инициатором исследования выступил молекулярный биолог и священник Никанор Аустриако.