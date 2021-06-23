Такое мнение высказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Он отметил, что проблему нехватки вакцин решило именно новое руководство Министерства здравоохранения.
К теме Нужна ли вторая доза вакцины, если уже переболели коронавирусом: ответ Минздрава
"Запасы вакцин в Украине больше, чем количество тех, кто желает вакцинироваться. Круг тех, кому можно вакцинироваться, становится все шире", – сказал Радуцкий.
Он отметил, что на сегодня разрешено вакцинироваться коллективам, где более 50 человек, и госслужащим. Радуцкий также добавил, что вакцинация не вызывает никаких неудобств.
Радуцкий: Надо стимулировать местные власти
По словам нардепа, несмотря на большой запас вакцины, в Украине есть области, где до сих пор нет центров вакцинации.
Это позор, ведь на сегодня единственная защита от всех штаммов коронавируса – вакцинация,
– подытожил Радуцкий.
Он отметил, что такая ситуация в Кировоградской области. Там люди хотят вакцинироваться, но не имеют возможности.
Сравнение вакцин от коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Радуцкий призвал украинцев вакцинироваться: видео