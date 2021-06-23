Вакцины больше, чем тех, кто хочет вакцинироваться, – Радуцкий

В Украине активно продолжается кампания вакцинации. Сейчас недостатка в дозах нет – их даже больше, чем людей, которые готовы получить прививки. Украинцев призывают не бояться вакцинации.

Такое мнение высказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Он отметил, что проблему нехватки вакцин решило именно новое руководство Министерства здравоохранения.

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"Запасы вакцин в Украине больше, чем количество тех, кто желает вакцинироваться. Круг тех, кому можно вакцинироваться, становится все шире", – сказал Радуцкий.

Он отметил, что на сегодня разрешено вакцинироваться коллективам, где более 50 человек, и госслужащим. Радуцкий также добавил, что вакцинация не вызывает никаких неудобств.

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По словам нардепа, несмотря на большой запас вакцины, в Украине есть области, где до сих пор нет центров вакцинации.

Это позор, ведь на сегодня единственная защита от всех штаммов коронавируса – вакцинация,

– подытожил Радуцкий.

Он отметил, что такая ситуация в Кировоградской области. Там люди хотят вакцинироваться, но не имеют возможности.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире 24 канала отметил, что Украину ждет вспышка коронавируса в середине августа, а также в конце сентября и начале октября. Обострения можно избежать, если вакцинироваться



Сравнение вакцин от коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Радуцкий призвал украинцев вакцинироваться: видео