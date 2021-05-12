Индийские ученые в сотрудничестве с коллегами из Кембриджского университета опубликовали исследование, которое показало, что масштабная вакцинация с высокой степенью вероятности защитит от тяжелых и даже умеренных случаев COVID-19 и снизит вероятность передачи B.1.617.

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Вакцины действуют против индийского штамма коронавируса

Такие данные были получены в ходе лабораторных исследований. На данный момент в Индии каждый день вакцины получают до 10 миллионов человек, однако запасы этих препаратов быстро иссякают. В некоторых штатах, где сложилась особенно тяжелая ситуация с коронавирусом, имеющихся прививок хватит всего на два-три дня. Для ученых было особенно важно узнать, насколько вакцины уберегают людей от заражения индийским штаммом.

Пока нет четкого понимания заразности этой версии коронавируса среди людей, получивших вакцину. Такие данные могли бы основываться на реальной информации, но она не до конца проанализирована. Нынешние выводы базировались только на лабораторных экспериментах.

Исследователи считают что двойной мутант из Индии демонстрирует умеренно сниженную чувствительность к антителам, которые вырабатываются в организме вследствие вакцинации.

Что известно об индийском штамме коронавируса