Вакцины Pfizer и Moderna могут действовать в течение многих лет: обновлять не нужно

Новое исследование подтвердило долгосрочную эффективность вакцин Moderna и Pfizer. Вакцинация этими препаратами может защитить от инфицирования на долгие годы.

мРНК-вакцины не нуждаются в ревакцинации

Поэтому, большинству людей, иммунизированных мРНК-вакцинами, будет не нужна ревакцинация, если вирус и его варианты не мутируют слишком сильно.

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В исследовании не изучалась эффективность вакцины Johnson & Johnson, но исследователи ожидают, что иммунный ответ на эту вакцину будет менее устойчивым, чем у мРНК-вакцин.

Ученые определили, что иммунные клетки, которые распознают вирус, хранятся в костном мозге не менее 8 месяцев после инфицирования COVID-19. Другая команда обнаружила, что В-клетки памяти продолжают созревать и укрепляться в течение как минимум года после заражения.

Все больше данных о том, что иммунитет может сохраняться годами, а возможно, и всю жизнь у людей, которые были инфицированы, а затем вакцинированы. Но до сих пор было неясно, может ли вакцинация продемонстрировать такую же силу.

Что нового открыли ученые

Результаты свидетельствуют о том, что подавляющее большинство привитых людей будет защищена в долгосрочной перспективе – по крайней мере, против существующих вариантов. Эксперты считают, что люди, которые пережили COVID-19, а затем были иммунизированы, также никогда не будут нуждаться в ревакцинации. Однако взрослым пожилым людям, людям со слабой иммунной системой и тем, кто принимает препараты, подавляющие иммунитет, все равно могут потребоваться дополнительные дозы.

Кроме того, ученые исследовали эффективность вакцин против варианта Дельта.

Лишь 88% тех, кто получил одну дозу вакцины и получил право на второй укол, на самом деле закончили серию с двумя дозами. Это меньше по сравнению с уровнем завершения 92% в начале года.

Исследования показали, что вакцины, которые требуют введения двух доз, гораздо менее эффективны против варианта Дельта, как мРНК-вакцины.

Но это может быть связано с тем, что люди пропускали введение второй дозы вакцин.

Как формируется долгосрочный иммунный ответ

Исследователи объяснили, что после перенесенного коронавируса или вакцинации в лимфатических узлах формируется специализированная структура, которая называется зародышевым центром.

В этой структуре обучаются в-клетки. После заражения коронавирусом в легких формируется зародышевый центр. Но после вакцинации образование клеток происходит в лимфатических узлах подмышек, в пределах досягаемости исследователей.

Сейчас ученые обнаружили, что через 15 недель после первой дозы вакцины зародышевый центр все еще был очень активен у всех 14 участников исследования, и что количество клеток памяти, которые распознают коронавирус, не уменьшилось.

То, что реакции продолжались в течение почти 4 месяцев после вакцинации – это очень и очень хороший знак,

– отметил один из авторов исследования.

Все всегда сосредоточено на развитии вируса – это показывает, что в-клетки (в случае вакцинации) делают то же самое.