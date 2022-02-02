Вакцины предлагают доставлять в организм через желудок

Ученые протестировали способ доставки мРНК-вакцины перорально – в пищеварительный тракт с помощью капсулы.

мРНК-вакцины можно "упаковывать" в капсулу

Наша пищеварительная система заполнена агрессивными кислотами, предназначенными для расщепления сложных пищевых продуктов, поэтому пероральные препараты часто нуждаются в защитной оболочке.

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Несколько лет назад исследователи Массачусетского технологического института открыли уникальный метод перорального приема лекарств. Новшеством стала небольшая капсула, покрытая микроиглами.

Молекулы мРНК можно доставлять прямо в желудок

Когда эта капсула попадает в кишечник, ее содержимое, то есть лекарство проходит через систему пищеварения человека. Исследования показали, что эта новая система доставки лекарств может эффективно работать с молекулами мРНК.

Нуклеиновые кислоты, в частности РНК, могут быть чрезвычайно чувствительны к деградации, особенно в пищеварительном тракте,

– отметил соавтор исследования Джованни Траверсо.

Для этого ученые разработали новый вид наночастиц для удержания мРНК. Эта новая наночастичка предназначена для более эффективного проникновения в клетки и доставки полезной нагрузки мРНК.

Метод уже протестировали на животных

Наночастицы уже проверили на нескольких моделях животных. мРНК, поставляемая в экспериментах, была закодирована для безвредных репортерных белков, которые могут сигнализировать о том, что ткань получила мРНК и производит необходимые молекулы.

В желудочно-кишечном тракте много иммунных клеток, и стимуляция иммунной системы желудочно-кишечного тракта – известный способ создания иммунного ответа,

– сказал Абрамсон.

Кроме доставки мРНК вакцин новым способом, это новое исследование указывает на новые целевые методы лечения желудочно-кишечных заболеваний.