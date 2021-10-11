Исследователи проанализировали данные о 22 миллионах людей в возрасте от 50 лет. Согласно данным, у тех, кто получил прививку, вероятность госпитализации или смерти на 90% ниже.

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Результаты подтверждают наблюдения из США, Великобритании и Израиля. Но исследователи говорят, что это самое большое исследование на сегодняшний день.

Как проводилось исследование

Исследователи сравнили результаты 11 миллионов вакцинированных людей с 11 миллионами невакцинированных.

Они сформировали пары, сопоставив невакцинированных людей с вакцинированными (по региону, полу и возрасту).

Результаты говорят сами за себя

Через 14 дней после второй дозы риск заражения тяжелым COVID-19 у вакцинированных людей снизился на 90%.

Против варианта Дельта вакцинация эффективна на 84% для людей в возрасте от 75 лет и на 92% для людей в возрастной группе 50 – 75 лет. Однако эта оценка основана только на данных за месяц, поскольку вариант Дельта стал доминирующим во Франции только в июне.

Но исследователи отмечают, что в целом за 5 месяцев исследования защита от тяжелой формы коронавируса у вакцинированных людей не изменилась.

Исследование должно быть продолжено, чтобы включить результаты августа и сентября,

– заявил эпидемиолог Махмуд Зурейк.

Исследование охватывает вакцинацию препаратами Pfizer-BioNtech, Moderna и AstraZeneca.