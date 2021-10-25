Специалисты исследовали плазму привитых от COVID-19, чтобы оценить вероятность перекрестного иммунитета с другими коронавирусами, в том числе с SARS-CoV-1, из-за которого произошла вспышка атипичной пневмонии в 2003 году, сезонным OC43, который вызывает симптомы простуды, и мербековирусом, ответственным за ближневосточный респираторный синдром (MERS).

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Вакцина против COVID-19 защищает от других заболеваний

Результаты показали, что перекрестно-реактивные антитела к SARS-CoV-2 потенциально могут защитить от SARS-CoV-2, и в меньшей степени – от сезонного коронавируса. Исследование также показало, что мыши, привитые от атипичной пневмонии, имеют перекрестный иммунитет к SARS-CoV-2.

Причина в том, что SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 генетически похожи, как двоюродные братья, в то время как коронавирус простуды к ним не так близок,

– отметили ученые.

Иммунитет против коронавирусов

Другим важным открытием было то, что перенесенные в прошлом сезонные коронавирусные инфекции могут защитить от заражения другими коронавирусами. Отметим, что более раннее исследование опровергло эту заманчивую гипотезу.

В эксперименте ученых Пенсильванского университета перекрестно-реактивные антитела не снизили риск заражения SARS-CoV-2 и не уменьшили тяжесть течения заболевания.

По мнению авторов нового исследования, полученные данные создают перспективу для универсальных вакцин против одних семейств коронавируса, которые могут быть полезны во время будущих эпидемий.

Другое исследование показало, что COVID-19 может нанести вред кровеносным сосудам мозга, тем самым повредив функции центральной нервной системы, высшей нервной деятельности, без которой теряется личность человека.