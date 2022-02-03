Вакцины против коронавируса могут выпускать в капсулах

Уже скоро вакцина против COVID-19 может выйти в новом формате – в капсулах. Так планируют выпускать и другие виды терапевтической РНК или ДНК.

Пероральную капсулу разработали исследователи из Массачусетского технологического института. После того, как ее проглотить, она прикрепляется к слизистой оболочке желудка и вводит РНК-вакцину.

Интересно В Украине провели более 30 миллионов COVID-прививок: какие препараты выбирали украинцы

Учитывая, что в желудочно-кишечном тракте много иммунных клеток, стимуляция его иммунной системы – это эффективный способ создания защитного ответа. Предполагается, что первой в капсульной форме выпустят вакцину против COVID-19.

Затем ученые планируют упаковывать в капсулы уже имеющиеся РНК-вакцины, чтобы максимально оптимизировать вакцинацию от COVID-19. Потом эту технологию можно будет адаптировать для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Что показали эксперименты

В экспериментах на моделях свиней ученые показали, что после введения трех капсул (всего примерно 150 микрограмм мРНК, тогда как имеющаяся вакцина против COVID-19 содержат от 30 до 100 микрограмм мРНК) в желудке успешно вырабатывался репортерный белок. Он указывал, что клетки желудка поглощали мРНК.

В дальнейшем ученые надеются увеличить "поглощение" РНК другими органами, изменяя состав наночастиц, или увеличивая дозу. Кроме этого, планируют запустить системный иммунный ответ, включающий активацию В-клеток и Т-клеток.

Доступная вакцинация

Так авторы стремились решить прежде всего проблему фобий некоторых людей к иголкам.

С другой стороны, новая технология обещает сделать вакцинацию еще более доступной и простой – без необходимости посещения медицинских учреждений.

Кроме совершенствования методов вакцинации, авторы рассматривают новый подход как инструмент для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, для терапии язв.