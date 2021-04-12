В вакцинах против коронавируса используются уникальную технологию микроРНК. А их применение в ближайшем будущем позволит осуществить лечение неизлечимых болезней, включая ВИЧ и некоторые виды рака.

Разработка вакцины против коронавируса

Ученые считают, что вакцины против коронавируса позволят человечеству найти средства терапии неизлечимых болезней, к которым относятся рак и ВИЧ. Такие данные содержатся в новом отчете научной группы Inverse.

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В нем говорится, что сейчас ученые экспериментируют с технологиями, которые позволили разработать вакцины от коронавируса, чтобы с их помощью лечить другие тяжелые болезни. И перспективы у этого направления очень радужные.

Как вакцины против коронавируса ускорят разработку новых лекарств

Вакцины против коронавируса были разработаны путем углубления в генетические особенности организма. Исследователи полагают, что на этой основе можно создавать вакцины от рака и ВИЧ.

Сегодня в разных странах применяются различные прививки против SARS-CoV-2, но у них один принцип.

Они учат организм распознавать новый коронавирус через спаечный белок, используемый патогеном для "приклеивания" к клеткам.

Вакцины от Pfizer и Moderna изготовлены путем помещения крошечного участка генетического кода под названием микроРНК (инструкции к спаечному белку) внутрь небольшого шарика из жира.

Ученые считают, что применение технологий микроРНК позволит этим способом предотвращать проникновение в организм людей и других смертельно опасных болезней, включая ВИЧ и опухоли. А в некоторых случаях даже лечить эти заболевания, которые уже поразили пациентов.