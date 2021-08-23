Вакцины третьего поколения: ученые разрабатывают преперат против всех коронавирусов

У привитых вакциной Pfizer-BioNTech производятся эффективные антитела, способные нейтрализовать не только вирус SARS-CoV-2, но и SARS-CoV-1 (вызванный пандемией 2003 года). А также другие коронавирусы.

Это обнаружили исследователи из Медицинской школы Duke-NUS и Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID). Такой вывод обнародовали тогда, когда после вакцинации от COVID-19 обнаружили антитела, эффективные против нескольких вариантов коронавируса.

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По мнению ученых, это свидетельствует о том, что появилась возможность создать универсальную вакцину.

Гипотеза ученых

Авторы предположили, что мРНК-вакцины (вроде Pfizer-BioNTech) могут быть эффективными против патогенов группы, в частности тех, которые пока циркулируют только среди животных и могут перейти к человеку.

Что такое мРНК-вакцины? Вместо того чтобы вводить антигены (вещества, которые заставляют нашу иммунную систему вырабатывать антитела), вакцины этого типа дают нашему организму необходимый генетический код, чтобы иммунная система производила антигены сама. Это не новая технология. Ученые ее изучали десятилетиями. Важно также отметить, что мРНК-вакцины не содержат живого вируса и не вмешиваются в ДНК человека.

Что удалось выяснить о новой вакцине

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи привлекли:

8 человек, которые уже болели коронавирусом 2003 года (SARS-CoV-1);

10 человек, переболевших COVID-19;

10 здоровых людей.

Они сравнили иммунный ответ у всех трех групп до и после вакцинации.

Впечатляющие результаты

До вакцинации у тех, кто перенес коронавирус 2003 года, выявляли нейтрализующие антитела к SARS-CoV-1, но не до SARS-CoV-2. После получения двух доз мРНК-вакцины все пациенты показали высокие уровни нейтрализующих антител против обоих коронавирусов.

Ученые отметили, что это первый доказанный случай перекрестной нейтрализующей активности антител против различных коронавирусов.

"Наше исследование указывает на новую стратегию разработки вакцин следующего поколения, которая не только поможет нам контролировать текущую пандемию COVID-19, но также предотвратить или снизить риск будущих пандемий, вызванных похожими вирусами", – заявил директор отдела исследований и обучения инфекционных заболеваний NCID Дэвид Лай.

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Сейчас ученые уже проводят экспериментальное исследование относительно разработки вакцины третьего поколения против различных коронавирусов.