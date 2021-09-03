Вакцины универсальные, – представитель НАН Украины о прививках против новых штаммов коронавируса
Источник:24 канал
Вакцинация – самый эффективный способ защиты от COVID-19. Несмотря на то, что постоянно появляются новые штаммы болезни, вакцины остаются действенными против них.
Об этом в эфире 24 канала рассказал член рабочей группы Национальной академии наук Украины Игорь Иванов. Прививка может защитить от тяжелого течения болезни при всех штаммах коронавируса.
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"В случае с коронавирусом вакцины пока достаточно универсальны, поэтому я не думаю, что все так плохо", – отметил Иванов.
Вакцины действенны против всех штаммов
По словам представителя НАН Украины, вакцины действуют как против старых, так и против новых штаммов COVID-19. В случае с последними эффективность может быть несколько ниже, но она все равно достаточно высокая.Справка. Для сравнения, по данным ВОЗ, вакцины от гриппа могут не справляться с новыми штаммами. Эффективность прививки от гриппа в среднем составляет 60% у здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 64 лет.
Иванов добавил, что со временем могут появиться акцины против коронавируса лучше. Сейчас ученые исследуют действенность первых вакцин и на их основе смогут получить прогресс в будущем.
Представитель НАН Украины о вакцинации против коронавируса: смотрите видео
Вакцинация в Украине: последние новости
- В мире попытались определить, какая вакцина против коронавируса является самой популярной. Лидерство удерживает препарат от компании AstraZeneca.
- В Украину доставили новую партию вакцины Comirnaty против COVID-19. В целом получили более 188 тысяч доз препарата производства Pfizer/BioNTech.
- Министр здравоохранения отметил, что в Украине планируют сделать 10 миллионов прививок против коронавируса. Этого показателя хотят достичь в начале осени 2021 года.
Какие существуют вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала