Вакцинація у Польщі виявилась ефективною у 99% випадків
У Польщі проти коронавірусу вакцинували вже понад 5 мільйонів людей. Імунізація показала ефективність у 99% випадків.
Источник:"Європейська правда"
У групі з понад 5,5 мільйонів вакцинованих людей тільки 51 000 згодом отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.
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При цьому, більш ніж половина таких випадків зараження сталися впродовж 14 днів після отримання першої дози (до того, як вакцина починає діяти – 24 канал). Простіше кажучи, рівень захисту перевищує 99%,
– заявив міністр.
Кампанія вакцинації у Польщі триває з 27 грудня. Загалом вакцинацію проти коронавірусу закінчили більш ніж 2 мільйони мешканців країни. Поки що там вакцинують препаратами Pfizer, AstraZeneca і Moderna.
Ситуація з коронавірусом у Польщі: що відомо
- Тривалий час у Польщі була складна ситуація з COVID-19. Але наразі показники захворюваності вже почали знижуватися.
- До 18 квітня в країні тривають карантинні обмеження.
- В країні зачинені всі спортивні та культурні заклади, казино, дитсадки й перукарні, а також великі магазини меблів та будматеріалів.
- У тих магазинах, яким можна працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.
- Компаніям наполегливо рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо.
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