Вакцинація проти коронавірусу розпочнеться після 15 лютого: Степанов розповів деталі
Україна очікує отримати перші дози вакцини проти коронавірусу вже у понеділок, 15 лютого. Як тільки препарати надійдуть, одразу стартує процес імунізації.
Источник:24 канал
Про це глава МОЗ Максим Степанов розповів в ефірі одного з українських телеканалів.
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Міністр зазначив, що попросив виробників прискорити процес відправки препаратів.
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