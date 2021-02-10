Україна очікує отримати перші дози вакцини проти коронавірусу вже у понеділок, 15 лютого. Як тільки препарати надійдуть, одразу стартує процес імунізації.

Про це глава МОЗ Максим Степанов розповів в ефірі одного з українських телеканалів. Цікаво Чи зможуть українці обирати вакцину для щеплення проти коронавірусу Міністр зазначив, що попросив виробників прискорити процес відправки препаратів. Новина доповнюється...