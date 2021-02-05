Угорщина може дати дозвіл на використання російської COVID-вакцини "Супутник-V" вже наступного тижня. Відповідно, тоді й почнеться вакцинація.

Російська вакцина не зареєстрована в країнах ЄС. Угорщина є єдиною країною Європейського союзу, яка її передзамовила та запросила дозвіл на екстрене використання.

До теми Чимало медиків у Білорусі відмовляються вакцинуватися російським "Супутником"

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що китайські та російські вакцини вже використовуються в Сербії, й "там можна побачити обнадійливий досвід".

Згідно з угодою, Росія впродовж наступних 3 місяців поставить до Угорщини 2 мільйони доз "Супутник-V". Цього має вистачити для вакцинації 1 мільйона людей. Першу партію у розмірі 40 000 країна отримала вже минулого тижня.

Вакцинація в Угорщині: що відомо

Станом на 5 січня 264 00 угорців вже отримали принаймні одну дозу вакцини Pfizer або Moderna.

Близько 92 тисяч людей отримали 2 дози.

Першочергово в країні вакцинують медичних працівників та найбільш вразливих людей похилого віку.

Орбан додав, що до середини березня в країні планують вакцинувати всіх людей віком від 60 років, які зареєструвались для отримання щеплення.

Деякі представники ЄС теж сподіваються на реєстрацію російської вакцини

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції у Москві заявив, що сподівається на реєстрацію російської вакцини в ЄС. Він вважає, що це дозволить скоротити дефіцит вакцини в Європі.