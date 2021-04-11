Віктор Ляшко заявив, що в Україні вже розпочався процес щеплення священнослужителів від коронавірусу. У дорожній карті вакцинації їх прирівняли до соціальних працівників.

Водночас головний санітарний лікар не уточнив, скільки священників планують щепити та чи отримають вони укол до Великодня. Про це він повідомив під час брифінгу 10 квітня.

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Уже вакцинувалася достатня кількість священників,

– сказав заступник глави МОЗ.

Чи дозволять відвідувати храми на Великдень

Віктор Ляшко зазначив, що поки немає остаточно рішення щодо дозволу відвідувати храми під час Великодніх свят і додав, що очікує "дуже велику дискусію" щодо цього питання.

Головний санлікар наголосив, що потрібно знайти компроміс між дотриманням карантинних обмежень і тим, щоб когось не пустити до храму. На його думку, ці питання протягом тижня будуть вирішені.

Зверніть увагу! Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я з вакцинокерованих інфекцій прирівняв священнослужителів до соціальних працівників і дозволив вакцинувати їх від COVID-19 на другому етапі вакцинації.

Темпи вакцинації в Україні: коротко

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 4 048 людей.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 377 050 громадян.

Станом на 10 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 438 328 людей.

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу