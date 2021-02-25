Аналіз результатів програми вакцинації у Великій Британії показують, що вона може суттєво запобігти серйозному перебігу хвороби.

Навантаження на медичну систему зменшилось через 4 тижні

Аналіз Організації охорони громадського здоров'я Шотландії (Public Health Scotland) свідчить про те, що через 4 тижні після старту вакцинації кількість госпіталізованих зменшилась на 85% та 94% для вакцин Pfizer та AstraZeneca відповідно.

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Для літніх людей вакцинація особливо актуальна

Серед людей старших за 80 років кількість госпіталізованих зменшилась на 81%.

Дослідники не розглядали вплив щеплення на здатність заражати інших, а також тривалість імунітету.

Водночас попередні результати проєкту EAVE II охоплюють 1,14 мільйона щеплень, проведених у Шотландії між 8 грудня та 15 лютого. Дослідження вивчало кількість госпіталізованих із COVID-19 серед цієї популяції та порівнювало з тими, хто потрапляв до лікарні невакцинованим.

Обидві вакцини мають високі показники

Загалом до лікарень потрапили трохи понад 8 тисяч людей, і з них лише 58 були госпіталізовані через 4 тижні після щеплення.

Ці результати дуже обнадійливі і дають нам вагомі підстави бути оптимістичними щодо майбутнього, – зауважив провідний дослідник професор Азіз Шейх.

Випробування обох вакцин засвідчили, що вони матимуть суттєвий вплив на запобігання госпіталізаціям.

Але вакцинація Pfizer також передбачає введення другої дози через три тижні.

Зверніть увагу! У Британії вирішили відтермінувати введення другої дози обох вакцин на три місяці, і це спричинило сумніви про те, чи може такий підхід виробити достатній рівень імунітету.

Випробування вакцини AstraZeneca передбачали довший інтервал між двома дозами.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу