Президент Володимир Зеленський вакцинувався від COVID-19 під час робочої поїздки на Донбас 2 березня. На території військового мобільного госпіталю №59 разом з главою держави отримали щеплення українські захисники. Воїни, що виконують бойові завдання на передовій, запевнили – після імунізації почуваються добре.

Військові повідомили, що перед вакцинацією їм провели медогляд. Зокрема, поміряли температуру, тиск та сатурацію (насичення крові киснем).

До теми На Донбасі Зеленського вакцинували від COVID-19

Військові кажуть, що процедура пройшла безболісно

Я вирішила: якщо матиму щеплення вакциною, то буде імунітет, буде добре,

– зазначила військовослужбовець ЗСУ Аліна.

На біль під час процедури захисники не скаржились. Кажуть, що після щеплення, як і до нього, вони почуваються добре.

Президент підписав згоду на вакцинацію

Сам президент перед тим, як отримати дозу Covishield, підписав згоду на вакцинацію. Медики також попередили Зеленського, що може піднятись температура

Це нормально, таке може бути після кожної вакцини,

– зауважив президент.

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Зеленський каже, що у нього – низький рівень антитіл

Також глава держави наголосив, що щеплення – обов'язкове, адже він на власному досвіді переконався, що таке – коронавірус. Та й рівень антитіл, наголосив Зеленський, у нього – низький.

Я вважаю, що ця вакцина (Oxford/AstraZeneca – 24 канал) якісна, вона одна з найкращих у світі. Побороти COVID-19 тільки засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина – це реальний шлях повернення до нормального життя,

– сказав глава держави.

Зверніть увагу! На Донбасі Зеленський також вшанував пам'ять медиків, які загинули, рятуючи життя українських військових.