Ученые из университетов Бергенского (Норвегия), Ягеллонского (Польша), Умео, Гетеборгского, Уппсалы (Швеция), Мельбурнского (Австралия) и других научных организаций решили подробнее узнать, как именно это может облегчить симптомы предменструального синдрома.

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Облегчить симптомы ПМС

Предыдущие исследования показали, что снижение уровня стресса способно помочь преодолеть симптомы ПМС. Международная команда ученых решила углубить знания по этой теме.

Исследователи провели опрос среди жительниц Норвегии и Швеции.

Всего опросили 1 069 женщин в возрасте от 19 до 49 лет.

Вопросы касались образа жизни, симптомов ПМС, привычек касательно здоровья.

Кроме того, ученые получили данные об условиях их обитания с помощью спутниковых снимков растительности возле домов.

Выяснилось, что участницы, которые большую часть жизни проводят вблизи зеленых насаждений, испытывают менее выраженный предменструальный синдром по сравнению с проживающими в условиях урбанистической среды.

Такие женщины были менее склонны к депрессивным симптомам, беспокойствам, проблемам со сном и другим неприятным "спутникам" предменструального синдрома.

По мнению авторов работы, это связано с тем, что жизнь возле природы снижает уровень психологического стресса.

Что известно о ПМС

ПМС – сложный комплекс симптомов, который возникает у 20% женщин репродуктивного возраста за 2 – 10 дней перед менструацией. Он характеризуется психоэмоциональными, вегетососудистыми и эндокринными нарушениями, которые негативно отражаются на привычном образе жизни.

ПМС – симптомы чувствительность в области груди;

перепады настроения;

вздутие живота;

смена либидо;

проблемы со сном;

головные боли;

усталость и многое другое.

Точная причина возникновения этого синдрома до сих пор точно не известна. Вероятно, он вызван гормональными изменениями. Однако определили ряд факторов, которые способны его спровоцировать: например, роды и аборты, стресс или инфекционные заболевания.