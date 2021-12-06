Вам понравится: выяснили, что облегчает симптомы ПМС
Источник:Environment International
Международная группа ученых доказала, что продолжительное пребывание женщин среди зеленых насаждений приводит к облегчению симптомов предменструального синдрома.
Ученые из университетов Бергенского (Норвегия), Ягеллонского (Польша), Умео, Гетеборгского, Уппсалы (Швеция), Мельбурнского (Австралия) и других научных организаций решили подробнее узнать, как именно это может облегчить симптомы предменструального синдрома.
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Облегчить симптомы ПМС
Предыдущие исследования показали, что снижение уровня стресса способно помочь преодолеть симптомы ПМС. Международная команда ученых решила углубить знания по этой теме.
- Исследователи провели опрос среди жительниц Норвегии и Швеции.
- Всего опросили 1 069 женщин в возрасте от 19 до 49 лет.
- Вопросы касались образа жизни, симптомов ПМС, привычек касательно здоровья.
- Кроме того, ученые получили данные об условиях их обитания с помощью спутниковых снимков растительности возле домов.
Выяснилось, что участницы, которые большую часть жизни проводят вблизи зеленых насаждений, испытывают менее выраженный предменструальный синдром по сравнению с проживающими в условиях урбанистической среды.
Такие женщины были менее склонны к депрессивным симптомам, беспокойствам, проблемам со сном и другим неприятным "спутникам" предменструального синдрома.
- По мнению авторов работы, это связано с тем, что жизнь возле природы снижает уровень психологического стресса.
Что известно о ПМС
ПМС – сложный комплекс симптомов, который возникает у 20% женщин репродуктивного возраста за 2 – 10 дней перед менструацией. Он характеризуется психоэмоциональными, вегетососудистыми и эндокринными нарушениями, которые негативно отражаются на привычном образе жизни.
- чувствительность в области груди;
- перепады настроения;
- вздутие живота;
- смена либидо;
- проблемы со сном;
- головные боли;
- усталость и многое другое.
Точная причина возникновения этого синдрома до сих пор точно не известна. Вероятно, он вызван гормональными изменениями. Однако определили ряд факторов, которые способны его спровоцировать: например, роды и аборты, стресс или инфекционные заболевания.