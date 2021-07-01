Вариант коронавируса Дельта стал доминантным в еще одной стране

Штамм Дельта стал наиболее распространенным вариантом среди новых случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах. Количество инфицирований этим вариантом вируса достигло 40% от всех новых случаев заражения.

Какой процент опасных мутаций обнаружили в США

Опасные мутации продолжают активно распространяться в США, в то же время Альфа штамм уже снизил свою активность. Об этом заявил доктор Уильям Ли, вице-президент по науке исследовательской компании Helix.

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Моделирование ученых, которое основывается на 27717 образцах вируса из 687 округов, также показали, что штамм Гамма, впервые обнаруженный в Бразилии, составляет около 15% среди новых случаев инфицирования.

Дельта и Дельта-плюс

Исследователи Helix отметили отдельные случаи вспышек "дочернего" варианта Дельты под названием Дельта-плюс, но они" пока не видят никаких доказательств того, что это является движущей силой распространения дельты по всей стране", сказал Ли.

Альфа

Процент новых случаев инфицирования штаммом Альфа, который впервые был обнаружен в Великобритании, снизился с середины апреля с 70% до 42%, причем это произошло в течение 6 недель.

Сейчас, по словам исследователей, доля заражений альфой упала до 20%.

Эффективность вакцин против мутаций

Исследователи вакцины Moderna изучили сыворотку крови, полученную от восьми добровольцев, которым неделей ранее ввели вторую дозу вакцины.

Выяснилось, что вакцина вырабатывает антитела, способные нейтрализовать все штаммы, включая дополнительные версии Беты, впервые идентифицированной в Южной Африке, и три разновидности штаммов, впервые выявленных в Индии, включая штаммы Каппа и Дельта.