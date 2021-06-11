В Вашингтоне COVID-вакцинированных будут угощать марихуаной

В штате Вашингтон (США) взрослым, которые вакцинируются против COVID-19, будут давать бесплатную сигарету с марихуаной. Таким образом власти штата хотят популяризировать и ускорить кампанию прививки.

Так, местный совет по контролю за оборотом каннабиса разрешил привитым от COVID-19 людям дополнительно получить сигарету с каннабисом. Но на такой презент могут рассчитывать люди в возрасте от 21 года.

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Также отмечается, что в кампании могут принять участие только те люди, которые получили лишь 1 дозу вакцины.

Поскольку акция ограничена во времени, прививаться нужно не позднее 12 июля.

Как еще в США поощряют к вакцинации:

В американском штате Колорадо тоже приходит лотерея для людей в возрасте от 18 лет, которые получили хотя бы одну прививку от коронавируса в течение мая.

4 июня выбрали первого победителя лотереи для вакцинированных от COVID-19 граждан. Миллион долларов выиграла Салли Слайгер из города Мид округа Велд.

Всего штат планирует разыграть 5 таких призов.

А еще в одной лотерее 25 учеников в возрасте от 12 до 17 лет смогут получить 50 тысяч долларов стипендии.

К слову, участники вакцинальной кампании в Польше имеют возможность выиграть деньги, электроскутеры и даже автомобили. Среди лотов – 1 миллион злотых (это примерно 273 000 долларов США).