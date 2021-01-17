В Вашингтоне привитым против COVID-19 будут бесплатно раздавать каннабис
В столице США организуют бесплатную раздачу марихуаны всем людям, которые получат вакцину против коронавирусной инфекции
Раздавать марихуану будут в Вашингтоне возле пунктов вакцинации. Об этом говорится в заявлении организации DC Marijuana Justice.
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В этот способ хотят призвать людей проходить вакцинацию против коронавируса, а также популяризировать идею легализации каннабиса.
Раздавать марихуану планируют выращенную исключительно в естественных условиях, без применения пестицидов и других синтетических удобрений.
Чтобы отпраздновать это знаменательное событие и поблагодарить за вакцинацию, в округе Колумбия легально распространят бесплатные пакеты с каннабисом за пределами центров вакцинации как только прививки будут сделаны,
– заявили активисты.
В сообщении говорится, что для"безопасного использования марихуаны без потенциального содействия распространению COVID-19 каждый должен быть вакцинирован".
В DCMJ добавили, что ищут способ "безопасно отпраздновать окончание пандемии" и то, что "ничто не объединяет людей так, как каннабис".
Если вы верите науке, которая поддерживает медицинский каннабис, вы должны верить и в эффективность вакцины, и наоборот,
– заявил соучредитель организации Адам Эйдингер.
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