В Ватикане будут увольнять работников за отказ вакцинироваться от коронавируса. Конечно, речь идет о людях, которые не захотят прививаться без уважительных причин.

Вакцинация в Ватикане уже началась.

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В указе о вакцинации от 8 февраля кардинал Джузеппе Бертелли называет прививки – "ответственным выбором". Люди должны осознавать, чтобы не причинить вреда ближним.

Работники, которые по состоянию здоровья не могут вакцинироваться, перейдут на другие должности. Скорее всего, их трудоустроят с условием минимального контакта с людьми. Однако уровень зарплаты им, очевидно, сохранят.

Однако если люди будут отказываться от вакцинации без уважительных причин, их могут уволить.

Папа Римский Франциск ранее призвал людей не отказываться от вакцинации.

Я считаю, что вакцинироваться – это нравственный долг каждого,

– сказал Папа Римский.

Понтифик подчеркнул, что каждая вакцина может спасти не только конкретного человека, но и его ближних.

Обратите внимание! Всего под указ подпадают 5000 работников Ватикана.