В Ватикане будут увольнять за отказ от вакцинации против COVID-19: детали
В Ватикане будут увольнять работников за отказ вакцинироваться от коронавируса. Конечно, речь идет о людях, которые не захотят прививаться без уважительных причин.
Источник:AP
Вакцинация в Ватикане уже началась.
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В указе о вакцинации от 8 февраля кардинал Джузеппе Бертелли называет прививки – "ответственным выбором". Люди должны осознавать, чтобы не причинить вреда ближним.
Работники, которые по состоянию здоровья не могут вакцинироваться, перейдут на другие должности. Скорее всего, их трудоустроят с условием минимального контакта с людьми. Однако уровень зарплаты им, очевидно, сохранят.
Однако если люди будут отказываться от вакцинации без уважительных причин, их могут уволить.
Папа Римский Франциск ранее призвал людей не отказываться от вакцинации.
Я считаю, что вакцинироваться – это нравственный долг каждого,
– сказал Папа Римский.
Понтифик подчеркнул, что каждая вакцина может спасти не только конкретного человека, но и его ближних.
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