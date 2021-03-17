Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании АstraZeneca. Эту вакцину также используют в Украине.

В ВОЗ убеждают, что преимущества вакцины компании AstraZeneca перевешивают ее риски.

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Напомним, некоторые страны Европейского Союза временно приостановили использование вакцины AstraZeneca против COVID-19 в качестве меры предосторожности из-за сообщений о редких нарушениях свертываемости крови у людей, получивших вакцину. Другие страны ЕС, рассмотрев ту же информацию, решили продолжать использовать вакцину в своих программах иммунизации.

В ВОЗ заявили, что в рамках кампаний вакцинации страны обычно сигнализируют о потенциальных побочных эффектах после прививки. Однако "это не обязательно означает, что события связаны с самой вакцинацией, но их расследование — хорошая практика".

Вакцинация против COVID-19 не приведет к уменьшению заболеваемости и смертности от других причин. Известно, что тромбоэмболические осложнения случаются часто. Венозная тромбоэмболия является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире,

– добавили в пресс-службе ВОЗ.

К слову, ВОЗ регулярно контактирует с Европейским агентством по лекарственным средствам и регулирующими органами во всем мире, чтобы получить последнюю информацию о безопасности вакцин COVID-19.

Отказ стран Европы от вакцины AstraZenecа: основное

Ранее сразу 11 европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов, в частности образования тромбов. Это: Германия, Франция, Италия, Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург и Румыния.

В то же время разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал