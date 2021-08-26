Важное исследование опровергло распространенный миф о раке простаты

Ученые много лет не могут прийти к консенсусу – повышенный риск рака предстательной железы у мужчин с ее доброкачественным увеличением (гиперплазией, аденомой). Новое исследование такой связи не проследило.

Ученые наблюдали за 450 пациентами, которые прошли магнитно-резонансную томографию простаты и которым была проведена биопсия (или удаление) этого органа. Все образцы тканей были проверены на наличие раковых клеток.

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Противоположный эффект

Исследователи обнаружили, что по мере того, как размер простаты у участников исследования увеличился, вероятность обнаружения рака у них снижалась. При ее росте на каждый кубический сантиметр этот риск уменьшался на 3%.

Авторы исследования считают, что размер центральной части предстательной железы можно использовать как один из прогностических признаков риска рака.

Почему большой размер простаты уменьшает риск рака

Механизм, через который при увеличении простаты снижается риск рака, пока неизвестен, но у исследователей есть версия. При гиперплазии давление в железу увеличивается, что препятствует росту раковых клеток.

Кроме того, препараты, применяемые для уменьшения размера предстательной железы (ингибиторы 5-альфа-редуктазы) связывают с увеличением риска развития рака. Возможно, эта связь также обусловлена со снижением давления в простате. Ученые подчеркивают, что это очень важные лекарства, однако указывают, что применять их нужно с осторожностью.

Ранее ученые заявили, что средиземноморский диетический паттерн улучшает здоровье сосудов и выносливость. В свою очередь, это способствует поддержанию мужского здоровья.