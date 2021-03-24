Вчені Національної академії наук України у новому прознозі повідомили, що чоловіки від коронавірусної інфекції помирають частіше, ніж жінки.

Вчені НАН України зважаючи на те, що темпи розвитку коронавірусу в Україні набирають обороти, проаналізували тривалість життя українців.

Читайте також У людський мозок можна "завантажувати" несправжні спогади та видаляти їх

Так, падіння очікуваної тривалості життя (ОТЖ) при досягненні віку 65 років було глибшим для чоловіків, ніж для жінок, у порівнянні з максимумом 2020 року.

Дослідники у доповіді зазначили, що наприкінці року темпи падіння ОТЖ при досягненні віку 65 років були особливо великими, і більшими у чоловіків.

Скорочення ОТЖ у віці 65 років різко поглибилось у чоловіків, у порівнянні з жінками, на тлі епідемічної хвилі з піком у листопаді 2020 року,

– заявили у НАН.

Очікувана тривалість життя при досягненні 65-ти років / Таблиця НАН

Крім того, станом на грудень 2020 року, падіння ОТЖ при досягненні 65-ти років у чоловіків було на 3 місяці більшим, ніж у жінок, з тенденцією до швидкого зростання цього розриву. Це відповідає даним про вищу летальність через коронавірусну інфекцію серед чоловіків.