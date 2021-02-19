Під час експериментів вченим вперше вдалося поспілкуватися з людьми, які перебували в усвідомленому сновидінні. І навіть отримати правильні відповіді.

Деякі спеціальні техніки та психічні стани дають змогу переживати усвідомлені сновидіння. Під час такого сновидіння людина розуміє, що спить і навіть може керувати "сюжетом"

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Цей цікавий феномен відкриває унікальні можливості для вивчення сну. Але раніше такі контакти залишалися односторонніми. Занурившись в усвідомлене сновидіння, люди могли повідомити про це рухами очей або виконати заздалегідь обговорене завдання.

Але нещодавно вперше вдалось встановити такий зв'язок в обох напрямках. Люди чули питання дослідників і відповідали на них, залишаючись уві сні.

Вчені з Європи й США тривалий час проводили експерименти з 35 добровольцями, які володіли різним досвідом усвідомлених сновидінь. Також серед учасників була 1 людина, яка страждає від нарколепсії й усвідомлює себе уві сні через неврологічний розлад.

Як проводились експерименти

До голови, щік і біля очей учасникам прикріпили електроди, аби реєструвати настання фази швидкого (парадоксального) сну, під час якої приходять сновидіння.

Вчені давали учасникам голосові команди, а ті відповідали їм за допомогою очей та міміки. До прикладу, їх просили відняти 6 від 8 та надати правильну відповідь за допомогою рухів очей.

Результати дослідження:

У більшості випадків (близько 60%) вченим не вдалося домогтися контакту.

У 20% дослідів отримані відповіді виявилися неправильними або незрозумілими.

Але під час 18% експериментів вдалося вийти на комунікацію зі сплячими.

Учасники розповіли, що відчували під час сну

Прокинувшись, учасники часто пам'ятали цей досвід. Добровольці розповідають, що питання звучали уві сні, немов закадровий голос. Але те, що сталося, вони відтворювали не завжди точно. А іноді називали не ті питання, які їм задавали.