За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 21 новий випадок коронавірусу. Це удвічі менше, ніж було напередодні. Загалом хворіє 540 військових.

Станом на 14 лютого 2021 року в Збройних Силах України зареєстрували 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Для порівняння, добу перед тим у ЗСУ виявили 48 випадків коронавірусної хвороби.

До теми За добу в Україні виявили 3 094 хворих на коронавірус: статистика

Командування Медичних сил ЗСУ повідомило про госпіталізацію 4 військових:

59 військовий мобільний госпіталь (Луганська область) – 2 військовослужбовця

Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець

Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець

Загалом хворіє 540 осіб, ще 86 перебувають на ізоляції.



Хворим призначено необхідне лікування, стан їхнього здоров'я задовільний.

За час пандемії у ЗСУ вже одужало 15 433 людини. Хвороба забрала 44 життя військових.

Важливо! Командування Медичних сил Збройних Сил України нагадує, що найчастіше люди заражаються після зустрічей з друзями, знайомими та родичами. Медики наголошують на дотриманні правил особистої гігієни та карантинних вимог.