Вдвое больше чем официальная статистика: сколько украинцев заявили, что переболели COVID-19

14% опрошенных украинцев заявили, что уже переболели COVID-19 и это было подтверждено. Это существенно больше, чем данные официальной статистики, свидетельствующие о заболевании максимум у 7% населения.

Не все случаи инфицирования вносят в статистику Минздрава

Вероятно, респонденты отмечали подтвержденные результаты других диагностик, кроме ПЦР-тестов (экспресс-тесты, результаты КТ и др).

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В то же время общее количество респондентов, заявивших, что болели COVID-19, с или без официального подтверждения близка к цифре исследований Центра общественного здоровья.

Здесь сообщали, что 40% населения Украины имеют антитела к SARS-CoV-2 по состоянию на июнь-июль 2021 года.

Детали опроса

Опрос проведен 14 – 24 августа 2021 года по всей Украине, кроме оккупированных территорий.

Всего опросили 2001 человека.

Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Опрос проведен при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Официальная статистика COVID-19

К слову, 56,5% опрошенных заявили, что не вакцинированы и не планируют вакцинироваться в ближайшее время. 25,1% не вакцинированы, но хотят это сделать. 18,4% вакцинированы хотя бы одной дозой.

Источник: МОЗ

С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 317 824 случаях инфицирования коронавирусом.

По состоянию на 13 сентября выздоровели 2 221 868 человек. Впрочем, жертвами коронавируса стали 54 360 жителей страны.

По состоянию на 13 сентября, в течение суток в Украине подтвердили 1 205 больных COVID-19.

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