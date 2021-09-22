В больницы госпитализировали 2 175 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. Это почти вдвое больше, чем вчера, когда 1 086 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни отправили в больницы.

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К сожалению, 105 инфицированных ушли из жизни. Зато еще 2 095 человек выздоровели.

Также за минувшие сутки в Украине осуществили более 82 тысяч тестирований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 36 642 человека;

методом ИФА – 11 347 человек;

экспресс-тестами – 34 254 человека.

Общая статистика За все время пандемии в стране выявили 2 362 559 больных коронавирусом. 2 235 668 из них уже выздоровели. Зато умерли 55 161 пациент. По состоянию на утро 22 сентября в Украине провели 12 551 650 исследований методом ПЦР.

​Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 456 случаев;

Винницкая область – 100 случаев;

Волынская область – 137 случаев;

Днепропетровская область – 556 случаев;

Донецкая область – 460 случаев;

Житомирская область – 179 случаев;

Закарпатская область – 49 случаев;

Запорожская область – 305 случаев;

Ивано-Франковская область – 192 случая;

Киевская область – 219 случаев;

Кировоградская область – 45 случаев;

Луганская область – 295 случаев;

Львовская область – 449 случаев;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 442 случая;

Полтавская область – 134 случая;

Ровенская область – 248 случаев;

Сумская область – 207 случаев;

Тернопольская область – 145 случаев;

Харьковская область – 774 случая;

Херсонская область – 302 случая;

Хмельницкая область – 345 случаев;

Черкасская область – 234 случая;

Черновицкая область – 298 случаев;

Черниговская область – 33 случая.

​Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации

Вакцинировали против COVID-19 за минувшие сутки 21 сентября – 116 005 человек. Одну дозу получили 68 502 человека, полностью иммунизированные, то есть имеют две прививки, – 47 503 человека.

В течение суток работали:

841 мобильная бригада,

2 878 пунктов прививки;

335 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 6 435 427 человек, из них получили одну дозу – 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 246 164 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 11 681 589 прививок (первой и второй дозами).

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала