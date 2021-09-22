Вдвое больше госпитализированных: в Украине еще 6 754 новых больных COVID-19

22 сентября 2021 , 08:16
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Минздрав

За минувшие сутки, 21 сентября, в Украине выявили еще 6 754 новых случаев коронавируса. Известно, что среди них 625 детей и 125 медработников.

В больницы госпитализировали 2 175 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. Это почти вдвое больше, чем вчера, когда 1 086 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни отправили в больницы.

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К сожалению, 105 инфицированных ушли из жизни. Зато еще 2 095 человек выздоровели.

Также за минувшие сутки в Украине осуществили более 82 тысяч тестирований на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 36 642 человека;
  • методом ИФА – 11 347 человек;
  • экспресс-тестами – 34 254 человека.

Общая статистика

За все время пандемии в стране выявили 2 362 559 больных коронавирусом. 2 235 668 из них уже выздоровели. Зато умерли 55 161 пациент. По состоянию на утро 22 сентября в Украине провели 12 551 650 исследований методом ПЦР.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 456 случаев;
  • Винницкая область – 100 случаев;
  • Волынская область – 137 случаев;
  • Днепропетровская область – 556 случаев;
  • Донецкая область – 460 случаев;
  • Житомирская область – 179 случаев;
  • Закарпатская область – 49 случаев;
  • Запорожская область – 305 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 192 случая;
  • Киевская область – 219 случаев;
  • Кировоградская область – 45 случаев;
  • Луганская область – 295 случаев;
  • Львовская область – 449 случаев;
  • Николаевская область – 150 случаев;
  • Одесская область – 442 случая;
  • Полтавская область – 134 случая;
  • Ровенская область – 248 случаев;
  • Сумская область – 207 случаев;
  • Тернопольская область – 145 случаев;
  • Харьковская область – 774 случая;
  • Херсонская область – 302 случая;
  • Хмельницкая область – 345 случаев;
  • Черкасская область – 234 случая;
  • Черновицкая область – 298 случаев;
  • Черниговская область – 33 случая.

​Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации

Вакцинировали против COVID-19 за минувшие сутки 21 сентября – 116 005 человек. Одну дозу получили 68 502 человека, полностью иммунизированные, то есть имеют две прививки, – 47 503 человека.

В течение суток работали:

  • 841 мобильная бригада,
  • 2 878 пунктов прививки;
  • 335 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 6 435 427 человек, из них получили одну дозу – 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 246 164 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 11 681 589 прививок (первой и второй дозами).

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Аліна Оліховська