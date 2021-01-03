В Испании 3 января введут ограничения на передвижение по территории Андалусии, Мадрида и Арагона. Причиной стали возможные последствия новогодней вечеринки, которая продолжалась более 40 часов.

На вечеринку собрались сотни гостей. Об этом сообщает RTVE. Актуально В Испании специальный сенсор отслеживает COVID-19 в воздухе: как работает устройство Кроме того, в Мадридском регионе с 4 января запретят въезд и выезд с понедельника. Исключения сделают лишь в случае уважительных причин. Что известно о вечеринке Вечеринка состоялась в помещении промышленного склада в пригороде Барселоны.

Отпраздновать приехали сотни людей. Некоторые из них прибыли на вечеринку из других стран.

Гуляния продолжалось почти 40 часов.

Каталонская федерация ночных заведений (FECALON) уже заявила, что власти действовали "пассивно", ведь за столько времени никто не остановил вечеринку.

В полиции рассказали, что уже задержали 2 человека.

Они могут заплатить штраф до 3 тысяч евро. Обратите внимание! В Испании за время пандемии коронавируса заразились почти 2 миллиона человек. Умерли более 50 000 инфицированных.