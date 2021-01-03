Вечеринка продолжалась 40 часов: в Испании усиливают карантин из-за новогодних праздников
В Испании 3 января введут ограничения на передвижение по территории Андалусии, Мадрида и Арагона. Причиной стали возможные последствия новогодней вечеринки, которая продолжалась более 40 часов.
На вечеринку собрались сотни гостей. Об этом сообщает RTVE.
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Кроме того, в Мадридском регионе с 4 января запретят въезд и выезд с понедельника. Исключения сделают лишь в случае уважительных причин.
Что известно о вечеринке
- Вечеринка состоялась в помещении промышленного склада в пригороде Барселоны.
- Отпраздновать приехали сотни людей. Некоторые из них прибыли на вечеринку из других стран.
- Гуляния продолжалось почти 40 часов.
- Каталонская федерация ночных заведений (FECALON) уже заявила, что власти действовали "пассивно", ведь за столько времени никто не остановил вечеринку.
- В полиции рассказали, что уже задержали 2 человека.
- Они могут заплатить штраф до 3 тысяч евро.
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