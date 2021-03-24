Сотрудники Льежского университета (Бельгия) обнаружили в стране распространение нового штамма коронавируса. Сейчас новый вариант составляет около 4% инфекций в стране.

Штамм B.1.214 впервые обнаружили в январе 2021 года. Его распространенность увеличивается в регионах Брюсселя, Фламандского Брабанта и Эно.

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Было изучено всего 100 случаев. Поэтому пока рано говорить, является ли этот штамм заразнее или опаснее других вариантов.

Этот новый штамм ведет себя не так, как другие. Обычно мы наблюдаем потерю фрагментов ДНК при выборе копий. Бельгийский вариант, наоборот, концентрирует множество дополнений – вставка девяти нуклеотидов в последовательность белка Spike,

– заявил Винсент Бурс, руководитель лаборатории анализа вирусов и секвенирования в Льежском университете.

Интересно, что в основном его обнаруживают у пациентов, получающих лечение в амбулаторных условиях, а не в отделениях интенсивной терапии.

Что касается устойчивости к вакцинам, мы тоже ничего не знаем. У нас нет аргументов, указывающих на то, что необходимо очень сильно беспокоиться об этом,

– успокоил доктор Эммануэль Андре, микробиолог из католического Левенского университета.

Таким образом, B 1.214 пока не классифицируют как "проблемный штамм".

Позже журналисты издания написали, что на самом деле это не бельгийский штамм. Просто так случилось, что бельгийские ученые его идентифицировали первыми. Это произошло случайно в рамках национальной программы геномного надзора за вирусом.

Исследователи считают, что он появился в Демократической Республике Конго. С тех пор он распространился как минимум в 17 странах, включая Бельгию, Швейцарию, Данию и Францию.

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