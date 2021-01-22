Как веганская диета влияет на здоровье детей: новое исследование
Многие родители-веганы пытаются приучать детей к своему стилю жизни. Правильно или нет лишать маленьких людей выбора – отдельный вопрос. Но прежде всего таким родителям важно знать о рисках такого рациона для детского организма.
Исследований влияния веганской диеты на детское здоровье достаточно мало. Но ученые из университетов Хельсинки, Тампере (Финляндия) и Института молекулярной системной биологии (Швейцария) решили сделать свой вклад. Их работа опубликована в журнале EMBO Molecular Medicine.
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В исследование приняли участие 40 малышей, посещающих детские сады в Хельсинки. Их средний возраст составляет 3,5 года. Среди родителей этих деток есть веганы, вегетарианцы и "всеядные".
Все малыши-веганы придерживались такой диеты с рождения и в течение 13-50 месяцев после, а также были на грудном вскармливании матерей-веганов.
Пойдя в детсад, они питались в соответствии со своими семейными традициями. Полный рацион специалисты анализировали с помощью анкет о питании.
Участникам исследования сделали анализы крови, желчных кислот и другие, чтобы изучить различные показатели.
Результаты исследования
- Результаты показали, что у всех детей-веганов наблюдалась нехватка витамина А и пограничный уровень витамина D.
- Кроме того, заметно низкими оказались и показатели холестерина, липопротеинов высокой и низкой плотности, жирных кислот и докозагексаеновой кислоты – полиненасыщенной жирной кислоты класса Омега-3. Именно она отвечает за нормальное развитие и долголетие. Ее недостаток может привести ко многим патологиям (особенно к проблемам со зрением) и меньшей продолжительности жизни.
- У детей-веганов отличался и уровень первичного биосинтеза желчных кислот, а также баланс фосфолипидов.
- Зато уровень фолиевой кислоты у них оказался значительно выше, чем у детей с обычным рационом.
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