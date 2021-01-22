Многие родители-веганы пытаются приучать детей к своему стилю жизни. Правильно или нет лишать маленьких людей выбора – отдельный вопрос. Но прежде всего таким родителям важно знать о рисках такого рациона для детского организма.

Исследований влияния веганской диеты на детское здоровье достаточно мало. Но ученые из университетов Хельсинки, Тампере (Финляндия) и Института молекулярной системной биологии (Швейцария) решили сделать свой вклад. Их работа опубликована в журнале EMBO Molecular Medicine.

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В исследование приняли участие 40 малышей, посещающих детские сады в Хельсинки. Их средний возраст составляет 3,5 года. Среди родителей этих деток есть веганы, вегетарианцы и "всеядные".

Все малыши-веганы придерживались такой диеты с рождения и в течение 13-50 месяцев после, а также были на грудном вскармливании матерей-веганов.

Пойдя в детсад, они питались в соответствии со своими семейными традициями. Полный рацион специалисты анализировали с помощью анкет о питании.

Участникам исследования сделали анализы крови, желчных кислот и другие, чтобы изучить различные показатели.

Результаты исследования