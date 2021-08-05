Вегетарианцы или мясоеды: кто чаще страдает от депрессии
Источник:Journal of Affective Disorders
Немецкие психологи выяснили, что среди вегетарианцев наблюдаются более высокие показатели депрессивных состояний. Причины этого явления пока не известны.
Такие выводы ученые сделали на основании метаанализа 13 исследований, в которых суммарно приняли участие 8 тысяч вегетарианцев и более 40 тысяч человек, которые едят мясо.
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Вегетарианцы более депрессивны
Сначала ученые планировали провести анализ исследований, которые показывают распространенность большого депрессивного расстройства среди вегетарианцев и людей, которые не придерживаются вегетарианской диеты. Однако это оказалось невозможным из-за отсутствия исследований, предоставляющих необходимую статистику.
А на основе имеющихся данных ученые выяснили, что по сравнению с людьми, которые не придерживаются вегетарианской диеты, у вегетарианцев были более высокие показатели депрессивных состояний.
Почему прослеживается связь
Ученые просто констатируют факт и заявляют, что говорить о причинно-следственной связи пока нельзя. При этом они нашли косвенные свидетельства того, что вегетарианству подвержены люди, у которых уже есть депрессивные симптомы.
Одно из проанализированных опросов показало, что после отказа от мяса началось психическое расстройство. Этому есть два объяснения. Первое: люди начинали больше переживать о своем здоровье и поэтому выбирали вегетарианскую диету. Второе: из-за депрессивных мыслей добровольцы проникались сочувствием к животным и решали есть только растительную пищу.
Ранее ученые уже доказали, что диета, которой придерживается человек, влияет на настроение. Например, ученые обнаружили, что здоровая диета, содержащая полезные жиры, цельнозерновые и разнообразные фрукты и овощи, наряду с традиционным лечением может помочь облегчить симптомы депрессии. А вот добавленные сахара, наоборот, связаны с возникновением депрессивных настроений.